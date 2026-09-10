Еще одна категория мужчин теперь может оформить отсрочку онлайн в 'Резерв+'

Заявку на отсрочку можно подать в приложении.

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку онлайн в "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

При этом Минобороны подчеркивает, что больше не нужно собирать документы и обращаться в ЦНАП – запрос можно подать прямо в приложении.

Отмечается, что отсрочка оформляется на основе данных в государственных системах, без дополнительных документов.

Видео дня

В Минобороны подчеркивают, что для подтверждения права на отсрочку система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:

учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.

Отмечается, что важно, чтобы информация о месте работы, должности и нагрузке в этих системах была актуальной.

Чтобы подать запрос об отсрочке, необходимо:

открыть "Резерв+" и нажать "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";

выбрать категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования";

проверить свои данные;

подтвердить данные и подать запрос.

В Минобороны добавили, что справки или другие документы загружать не нужно, поскольку необходимые данные система проверит автоматически.

По завершении проверки в приложении поступит уведомление, и если отсрочка оформлена, то информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".

Также Минобороны пошагово объясняет, что делать, если не удалось оформить отсрочку в "Резерв+", в частности. Речь идет о проверке данных, на основании которых система определяет право на отсрочку.

Новые правила бронирования, рост зарплат и стипендий

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства, учебный год в украинских школах продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Каждый учебный год самостоятельно определяет формат обучения и продолжительность уроков с учетом ситуации в регионе. Большинство школ в прифронтовых общинах будут проводить обучение онлайн, но учебные заведения с большими укрытиями могут принимать учащихся очно.

В сентябре в "Резерв+" запустили автоматическое оформление отсрочки для учителей, работающих не менее чем на 0,75 ставки.

После запуска услуги данные будут проверяться через государственные реестры, поэтому обращаться в ТЦК или приносить бумажные справки не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: