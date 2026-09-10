Еще одна категория мужчин теперь может оформить отсрочку онлайн в 'Резерв+'

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку онлайн в "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
При этом Минобороны подчеркивает, что больше не нужно собирать документы и обращаться в ЦНАП – запрос можно подать прямо в приложении.
Отмечается, что отсрочка оформляется на основе данных в государственных системах, без дополнительных документов.
В Минобороны подчеркивают, что для подтверждения права на отсрочку система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:
- учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;
- педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;
- должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;
- код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.
Отмечается, что важно, чтобы информация о месте работы, должности и нагрузке в этих системах была актуальной.
Чтобы подать запрос об отсрочке, необходимо:
- открыть "Резерв+" и нажать "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";
- выбрать категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования";
- проверить свои данные;
- подтвердить данные и подать запрос.
В Минобороны добавили, что справки или другие документы загружать не нужно, поскольку необходимые данные система проверит автоматически.
По завершении проверки в приложении поступит уведомление, и если отсрочка оформлена, то информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".
Также Минобороны пошагово объясняет, что делать, если не удалось оформить отсрочку в "Резерв+", в частности. Речь идет о проверке данных, на основании которых система определяет право на отсрочку.
Новые правила бронирования, рост зарплат и стипендий
Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства, учебный год в украинских школах продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Каждый учебный год самостоятельно определяет формат обучения и продолжительность уроков с учетом ситуации в регионе. Большинство школ в прифронтовых общинах будут проводить обучение онлайн, но учебные заведения с большими укрытиями могут принимать учащихся очно.
В сентябре в "Резерв+" запустили автоматическое оформление отсрочки для учителей, работающих не менее чем на 0,75 ставки.
После запуска услуги данные будут проверяться через государственные реестры, поэтому обращаться в ТЦК или приносить бумажные справки не нужно.