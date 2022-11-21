По мнению главы Укрэнерго, вряд ли блэкаут в Украине произойдет в этом сезоне.

В Украине вполне возможен блэкаут, но даже полное отключение света на некоторое время не следует считать "концом света".

Как заявил в эфире телемарафона глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, не обязательно, что блэкаут в Украине состоится именно в этом сезоне. Ведь, если он и произойдет, то сразу начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение украинцам.

По словам Кульчицкого, трудно спрогнозировать, какова будет продолжительность блэкаута, если он произойдет, поскольку все будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры.

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"Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть длиннее, может быть короче", - отметил глава Укрэнерго.

Сейчас украинские энергетики провели учения и знают, как действовать в случае блэкаута в Украине, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Как отметил Кудрицкий, после последней массированной атаки энергетической структуры Украины 15 ноября удалось выполнить ремонт, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как видите, последние пару дней отключения у нас плановые. Соответственно, ситуация улучшилась. Однако, к сожалению, без света остается большинство абонентов Херсонской области. Это самый большой приоритет для энергетиков на этой неделе", - отметил он.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска уже осуществили ряд масштабных ракетных атак по Украине: 10 октября, 11 октября, 17 октября, 31 октября, 11 ноября и 15 ноября. Каждой такой атакой россияне наносят повреждения нашей энергосистеме.

Из-за массированной ракетной атаки было поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключение света почти по всей Украине.

По словам премьер-министра Шмыгаля, почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства. Он подчеркнул, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

Накануне в ДТЭК заявляли, что в Украине возможен блэкаут, но его можно избежать, если вовремя отремонтировать разрушения. Но для полного восстановления системы требуется больше времени.

По словам президента Зеленского больше всего проблем с энергетикой в Киеве и ряде областей.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев рассмотреть возможность выезда из страны на зимний период, чтобы сэкономить электроэнергию.

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