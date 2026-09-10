Правительство готовит меры поддержки бизнеса на фоне усиления российских атак

Бизнесу дали три месяца на обустройство укрытий или безопасных зон в местах оказания услуг.

Правительство готовит программу льготного кредитования бизнеса на пополнение оборотных средств на сумму до 1 миллиарда гривень для одного предприятия или группы предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, государство будет компенсировать 5% от рыночной ставки по таким кредитам. Полученные средства, в частности, можно будет направлять на закупку товаров.

"Российский террор против украинского бизнеса и гражданской инфраструктуры стремительно нарастает. Мы должны реагировать и действовать на опережение", – отметил Корецкий.

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Он объяснил, что меры призваны обеспечить бесперебойное снабжение украинцев продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми товарами.

Кроме того, правительство планирует упростить доступ предпринимателей к государственным активам. Бизнес получит первоочередное право арендовать имущество, которое Фонд государственного имущества выставляет на аукционы. По словам премьера, это необходимо, поскольку после ударов по производственным цехам, складам или офисам компаниям нужно быстро находить новые помещения и возобновлять работу.

Отдельный блок мер касается работы бизнеса во время воздушных тревог. Правительство приняло соответствующие рекомендации с учетом дифференцированного оповещения.

"Если бизнес будет останавливаться каждый раз, когда звучит сирена, мы теряем рабочие места, налоги и саму способность страны обеспечивать людей необходимым", – сказал Корецкий.

В то же время рекомендации предусматривают обязательный компонент безопасности. Бизнесу дали три месяца на обустройство укрытий или безопасных зон в местах оказания услуг.

Удары РФ по украинскому бизнесу – главные новости

Издание The Economist писало, что Россия наносит системные удары по гражданской логистике Украины, что уже привело к пустым полкам в супермаркетах Киева – впервые с начала полномасштабной войны.

В августе НБУ обратился к банкам с рекомендациями поддержать предприятия реального сектора, пострадавшие в результате российских ударов.

В свою очередь Государственная налоговая служба подготовила комплекс мер, призванных упростить налоговое администрирование для предприятий, понесших ущерб или потери из-за российских обстрелов.

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