'Санкции Грэма' против России: в ОП рассказали, когда ожидать решение Конгресса

В ОП, в частности, отметили существенное сокращение экспорта сырой российской нефти в июле-августе.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк надеется, что нижняя палата парламента Соединенных Штатов Америки одобрит "санкции Грема" на следующей неделе.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам, отметив, что в законопроекте есть некоторые моменты, вызывающие беспокойство, поэтому его хотят доработать, чтобы он был более эффективным с точки зрения давления на Россию.

По словам уполномоченного, "наш выбор очень прост: либо мы сейчас получаем этот санкционный закон Грема, либо мы его сейчас не получаем".

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"Конечно, мы хотим его сейчас получить… Как будет – посмотрим. Есть ли вариант развития событий, при котором этот закон будет принят на следующей неделе Палатой представителей? Есть. Велики ли на это шансы? Сказать пока объективно трудно, это очень непростая внутренняя кухня Конгресса", – сказал Власюк.

Санкции ЕС против РФ

Кроме того, он выразил надежду, что "антибаллистический" пакет санкций Европейского Союза против российского военно-промышленного комплекса введут в начале октября, а крупный 22-й пакет санкций ЕС – в лучшем случае к середине-концу октября, а в целом – до конца текущего года.

"Там традиционно будет несколько блоков: ВПК, торговля, индивидуальные санкции, финансовый блок", – добавил уполномоченный президента и отметил, что также обсуждается вопрос о полном запрете на услуги морских перевозок.

Кроме того, по словам Власюка, до середины сентября необходимо продлить действие всех индивидуальных санкций ЕС против России.

Адаптация России к санкциям

Он также отметил существенное сокращение экспорта сырой российской нефти в июле-августе.

"Связано ли это с возобновлением действия американских санкций или с действием другого типа санкций – со стороны украинских Вооруженных сил, – сказать трудно. Я думаю, что здесь и то, и другое", – сказал Власюк.

В то же время он подчеркнул, что особенность санкций, в том числе американских – направленных против отдельных субъектов, – заключается в том, что к санкциям постепенно происходит адаптация. Поэтому, в частности, нужны и санкции в отношении субъектов третьих стран, которые покупают российскую нефть.

Законопроект Грема и санкции против России

Как сообщалось, в начале сентября издание Politico отметило, что законопроект, предложенный уже покойным сенатором от Южной Каролины Линдси Гремом, находится под серьезной угрозой застрять в Палате представителей. Ведь там он сталкивается, в частности, со значительным сопротивлением со стороны демократов и отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев.

Впоследствии Bloomberg отметил, что рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России отложат как минимум до ноябрьских промежуточных выборов из-за опасений по поводу новых тарифов и возможного роста цен на нефть.

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