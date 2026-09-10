Вдоль границы с РФ и Беларусью введен специальный пограничный режим, - ГПСУ

В пределах указанной территории запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей.

В километровой полосе вдоль границы с Россией и Беларусью введен специальный пограничный режим. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"17 августа 2026 года Правительством принято постановление КМУ № 1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления КМУ от 27 июля 1998 г. № 1147". В настоящее время оно уже вступило в силу, а органы охраны государственной границы приступили к внедрению установленных норм. Им на период действия военного положения на земельных участках шириной 1 км вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью устанавливается специальный пограничный режим", – говорится в заявлении.

В пределах указанной территории запрещаются свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также проведение работ, не связанных с отражением вооруженной агрессии против Украины, обороной или охраной государственной границы.

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Установленные ограничения распространяются на все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы, подчеркивают в ГПСУ.

В Беларусь перебросили ракетную бригаду, на вооружении которой находится "Орешник"

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко ранее сообщил, что на территории Беларуси размещено подразделение 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ.

По словам Иващенко, это подразделение имеет на вооружении ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Он сказал, что Украину беспокоит предоставление Беларуси разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые наводят российские ударные БПЛА типа "Шахед" на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

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