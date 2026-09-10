'Учтем плохой опыт': Пивненко раскрыл, как Украина готовится к новому нашествию россиян

Украинские защитники намерены уничтожать новые российские группировки ещё на подступах к государственной границе.

Российскую Федерацию новая волна мобилизации населения на войну против Украины не спасет. Потенциальных мобилизованных военных ждет быстрая "утилизация". Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сказал в интервью изданию "Левый берег".

В контексте сообщений о намерениях РФ попытаться перейти в наступление на Киев его спросили о планах российских захватчиков провести новую мобилизацию после парламентских выборов в сентябре.

"Я слышал об этой истории [подготовка к мобилизации в РФ – УНИАН]. Готовимся. Формируем из полков бригады. Подтягиваем туда свои силы, дроны, формируем новые экипажи на этом направлении", – сказал Пивненко.

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По его словам, это делается для того, чтобы не повторить то, что ранее произошло в Харьковской области, когда внимание к этому направлению было утрачено, из-за чего захватчикам удалось занять определенную территорию.

"Сейчас мы за эту территорию воюем", – сказал Пивненко.

Этот случай в Харьковской области он назвал "плохим опытом":

"Здесь этого нельзя допускать. Нужно уничтожать их за пределами границы. Как только они приближаются – там их уничтожать с помощью дронов и не давать противнику проникнуть. Как мы это делаем на Покровском направлении".

Он добавил, что нужно постоянно быть в курсе событий. Если будет замечена российская группировка, очень быстро будут подтянуты пилоты дронов, а затем действовать в зависимости от ситуации.

"Я не думаю, что там будет какая-то более серьёзная группировка, что пойдут тысячи танков и тому подобное. Этого всего нет – таких сил нет", – подчеркнул Пивненко.

При этом, по его убеждению, россиян не спасет дополнительная мобилизация, условно, в 300 тысяч человек:

"Мы их быстро – за восемь месяцев это количество исчезнет… Утилизируем".

Отдельно командующий сообщил, что за первую половину этого года количество экипажей дронов было увеличено вдвое. Соответственно, вдвое увеличилось количество затрачиваемых средств.

"Мы планируем, что к концу года мы ещё увеличимся на 50%", – подчеркнул Пивненко.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, с февраля оккупанты ежемесячно несут больше потерь, чем привлекают новых мобилизованных в свою армию, поэтому без масштабной мобилизации они не способны выполнить стратегические цели.

При этом дважды в течение первой недели сентября инициатор войны Владимир Путин публично опроверг слухи о предстоящей мобилизации в России. Однако сами россияне замечают признаки ее объявления в будущем.

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