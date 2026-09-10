Самый смертоносный хомяк на Земле: в его организме сколько яда, что хватит убить слона

Ученые пока не имеют окончательного ответа, почему косматый хомяк может употреблять токсичное растение и при этом не погибать.

В Африке обитает необычный грызун, который использует растительный яд в качестве оружия.

Речь идет о косматом хомяке - единственном известном млекопитающем, способном накапливать токсичные вещества из растений и наносить их на совою шерсть, пишет Discoverwildlife. Отмечается, что несмотря на сравнительно безобидный внешний вид, этот хомяк обладает одной из самых необычных защитных систем среди млекопитающих.

Взрослый косматый хомяк может достигать примерно 36–53 см в длину вместе с хвостом. Его тело покрыто густой серо-белой шерстью, а вдоль спины проходит грива из длинных черно-белых волос.

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Именно эта грива играет ключевую роль в защите животного. Когда хомяк чувствует опасность, он распушает шерсть, демонстрируя хищнику контрастный рисунок.

Но это не просто предупреждение. Под гривой находятся участки кожи с железами, а растущие над ними специальные волосы способны впитывать токсичные вещества.

Хомяк сам добывает себе яд

Для защиты хомяк использует кору африканского дерева Acokanthera schimperi. В коре и других частях дерева содержатся карденолиды. Эти соединения воздействуют на работу сердца и в больших количествах могут быть крайне опасными.

Косматый хомяк поедает кору, а затем облизывает специальные волосы на боках. Вместе со слюной на шерсть попадают содержащиеся в растении токсичные вещества.

Структура этих волос помогает удерживать яд. Поэтому при попытке хищника укусить животное токсин оказывается в его пасти и может вызвать тяжелое отравление.

Яд помогает хомяку отпугивать хищников

Естественными врагами косматого хомка являются крупные хищники, в том числе медоеды, каракалы, сервалы, гиены и леопарды.

Исследователи считают, что необычная система защиты дает грызуну серьезное эволюционное преимущество. Известны случаи, когда собаки, нападавшие на таких хомяков, погибали от воздействия токсина. Выжившие животные впоследствии старались избегать встреч с этим грызуном.

Почему хомяк сам не погибает от яда

Это одна из главных загадок, связанных с видом. Ученые пока не имеют окончательного ответа, почему косматый хомяк может употреблять токсичное растение и при этом не погибать.

Существует несколько предположений. Одно из них связано с особенностями биохимии грызунов, которые могут повышать устойчивость к карденолидам. Другая гипотеза предполагает, что определенные бактерии в необычном многокамерном желудке животного способны расщеплять токсичные соединения.

У косматого хомяка также есть другие физические особенности, помогающие ему переживать атаки хищников: очень толстая кожа и необычно гибкий позвоночник.

Где живет косматый хомяк

Вид встречается в Сомали, Эфиопии, Судане, Танзании, Кении, Джибути и Эритрее. Эти грызуны живут в лесах, саваннах и кустарниковых зарослях. Они могут устраивать убежища в дуплах деревьев, норах и других укрытиях.

Питаются преимущественно растительной пищей – листьями и плодами, однако могут употреблять также насекомых, корнеплоды и мясо.

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