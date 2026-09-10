РФ атаковала Павлоград: есть погибшие, более 60 человек ранены (видео)

В результате вражеского удара по городу Павлоград Днепропетровской области есть погибшие, много людей получили ранения.
Обновлено в 18:46: Число жертв российской атаки по Павлограду выросло до 4. Более 60 человек пострадали, сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, среди раненых есть дети. Это мальчики 13, 14 и 15 лет.
Обновлено в 18:11. По данным Офиса генпрокурора, количество погибших в Павлограде возросло до трех, а раненых – до 34.
По данным правоохранителей, враг нанес удар по городу около 16:25, применив БПЛА.
Ранее глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал, что в результате атаки россиян на Павлоград два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения.
По информации чиновника, в результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.
Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, во время ликвидации последствий вражеской атаки в Павлограде травмированы два спасателя. Их госпитализировали в больницу.
Другие атаки на Днепропетровскую область
Сегодня, 10 сентября, военные российской армии дважды атаковали Днепр, повредив завод, производящий рафинированное масло "Олейна". Предприятие входит в состав американской компании "Бунге Украина".
В результате атаки погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок.
По данным СМИ, завод приостановил работу из-за атаки РФ. Ни один из работников предприятия не пострадал.
3 сентября вражеская ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре. Погиб один сотрудник, еще пятеро получили осколочные ранения.