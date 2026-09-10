РФ атаковала Павлоград: есть погибшие, более 60 человек ранены (видео)

Во время атаки по городу враг применил БПЛА.

В результате вражеского удара по городу Павлоград Днепропетровской области есть погибшие, много людей получили ранения.

Обновлено в 18:46: Число жертв российской атаки по Павлограду выросло до 4. Более 60 человек пострадали, сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, среди раненых есть дети. Это мальчики 13, 14 и 15 лет.

Обновлено в 18:11. По данным Офиса генпрокурора, количество погибших в Павлограде возросло до трех, а раненых – до 34.

По данным правоохранителей, враг нанес удар по городу около 16:25, применив БПЛА.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал, что в результате атаки россиян на Павлоград два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения.

По информации чиновника, в результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, во время ликвидации последствий вражеской атаки в Павлограде травмированы два спасателя. Их госпитализировали в больницу.

Другие атаки на Днепропетровскую область

Сегодня, 10 сентября, военные российской армии дважды атаковали Днепр, повредив завод, производящий рафинированное масло "Олейна". Предприятие входит в состав американской компании "Бунге Украина".

В результате атаки погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок.

По данным СМИ, завод приостановил работу из-за атаки РФ. Ни один из работников предприятия не пострадал.

3 сентября вражеская ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре. Погиб один сотрудник, еще пятеро получили осколочные ранения.

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