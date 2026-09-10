Армия РФ не сможет дойти до Киева, даже если попытается, – командующий Нацгвардией

На данный момент нет признаков того, что российские захватчики могут вновь попытаться пойти на Киев.

Российским оккупантам необходимо отдельно собрать не менее 70 тысяч военных для попытки наступления на Киев. Впрочем, даже если они попытаются, им это не удастся. Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, на данный момент у российских захватчиков нет возможностей, чтобы попытаться перейти в наступление на Киев со стороны Беларуси или из Черниговской области.

"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей. Примерно нужно плюс 70 тысяч военнослужащих, чтобы провести, создать там на 10–20 км "буферную зону", как они себе планировали. Мы этого не видим. Разведка этого не видит. Возможно, это есть в их планах при благоприятных условиях", – сказал Пивненко.

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По его мнению, российским оккупантам не удастся дойти до Киева, если они попытаются это сделать.

"Если они продвинутся вглубь на 10–15–20 км – это максимум, что может быть. И просто сдерживать нас, как в Харьковской области", – сказал Пивненко.

Нынешние задачи оккупантов на фронте

При этом, как напомнил командующий Нацгвардией, основная задача российских оккупантов сейчас заключается в захвате Константиновки, Славянска, Краматорска.

"Решить все эти вопросы. Это их основная задача. И держать нас на растяжке – не держать наши войска в сильной группировке, а растягивать их в Харьковской области, растягивать в Черниговской области, если, например, так произойдет. Для них – это нормальная история, для нас – не очень, потому что у нас не так много войск", – добавил Пивненко.

Он отметил, что разница в численности личного состава играет важную роль на линии фронта протяженностью 1,3 тыс. км, где продолжаются активные боевые действия.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как сообщал УНИАН, в августе заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что если Россия в этом году проведет мобилизацию, то уже зимой вполне может перейти к новому наступлению на северном направлении – на Киевскую и Черниговскую области.

Отдельно заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отметил, что российские оккупанты планируют новое наступление в направлении Киева и Чернигова, однако Силы обороны Украины пока не фиксируют создание соответствующих наступательных группировок.

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