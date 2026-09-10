ТРЦ Киева объяснили, как будут работать во время воздушных тревог

Некоторые торгово-развлекательные центры будут приостанавливать работу независимо от уровня угрозы.

Торгово-развлекательные центры Киева обновили правила работы во время "желтого" и "красного" уровней тревоги. Некоторые из них будут продолжать работать в случае угрозы со стороны дронов. Об этом ТРЦ сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Во время "желтого" уровня угрозы, означающего опасность со стороны дронов, продолжат работать, в частности, River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall и Victoria Gardens.

"Мы продолжаем работать в привычном режиме во время желтого уровня угрозы. Решение о работе конкретного магазина, ресторана или другого заведения принимает администрация соответствующего заведения, поэтому отдельные точки могут временно не работать", – сообщает администрация Art Mall.

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В Retroville в вечернее время действуют особые правила: если воздушная тревога продолжается или начинается после 21:00, посетителям доступны только гипермаркет NOVUS и кассовая зона. Полноценную работу ТРЦ возобновляет на следующий день.

Ocean Plaza прекращает работу независимо от уровня угрозы.

"Во время воздушной тревоги в Ocean Plaza работает безопасная зона на -1 этаже при желтом и красном уровнях опасности. На -1 этаже доступны Auchan, магазины, кафе и сервисы, а также паркинг", – отметила сеть в своем сообщении.

В VARUS сообщили УНИАН, что будут работать в соответствии с рекомендациями и требованиями, определёнными государственными органами.

"Для магазинов VARUS, расположенных в торгово-развлекательных центрах, также будут действовать правила и требования относительно режима работы, определенные администрацией соответствующего ТРЦ, в рамках действующего законодательства и установленных норм безопасности", – сообщил директор восточного филиала сети супермаркетов VARUS Артем Бурик.

Дифференцированное оповещение в Киеве – последние новости

С 6 сентября в Киеве ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. "Жёлтый" уровень означает угрозу со стороны дронов, тогда как "красный" – массированную угрозу со стороны дронов, ракет или ракет и дронов. Если ни одной из перечисленных угроз нет, объявляется "отбой".

Хотя после объявления "желтого" уровня некоторые торговые центры продолжают работу, там советуют не игнорировать сигнал тревоги и, по возможности, укрыться. В случае объявления "красного" уровня угрозы торговые центры полностью прекращают работу. Всех посетителей и сотрудников просят покинуть помещение и пройти в ближайшее укрытие.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что в сентябре Киев и Киевская область могут получить от Кабинета министров статус прифронтовых территорий.

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