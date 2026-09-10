Известный британский автобренд представил свой первый дорожный мотоцикл (фото)

Aston Martin AMB 002 будет выпущен ограниченной серией из 300 экземпляров.

Aston Martin представила AMB 002 Roadster – свой первый дорожный мотоцикл. Об этом британская компания сообщила на своем сайте.

Производством модели займется Brough Superior, которая планирует выпустить всего 300 экземпляров.

До этого две компании уже совместно создали мотоциклы, предназначенные исключительно для трека – AMB 001 и AMB 001 Pro. Новый мотоцикл стал первым, который можно зарегистрировать, застраховать и использовать на дорогах общего пользования.

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В компании Aston Martin отмечают, что создание дорожного мотоцикла было долгосрочной целью компании, которую определили после того, как две трековые модели продемонстрировали возможности партнерства. В Brough Superior назвали мотоцикл "уникальным" – как по дизайну, так и по ощущениям от езды.

В дизайне мотоцикла использованы элементы автомобилей Aston Martin – в частности, стилистические решения, перекликающиеся с автомобильными моделями Vanquish, Valkyrie и Valhalla.

Мотоцикл получил новый четырёхтактный V-образный двухцилиндровый двигатель рабочим объёмом 1083 куб. см с жидкостным охлаждением. Его разработали с нуля, а не адаптировали на основе уже существующего. Двигатель развивает 130 к. с. и около 110 Нм крутящего момента, что относит мотоцикл к категории мощных супербайков.

Масса мотоцикла составляет всего около 190 кг. В AMB 002 Roadster нет ни одной детали, перенесённой из предыдущих моделей. Шасси, двигатель и ходовая часть были спроектированы с нуля специально для использования на дорогах общего пользования.

Aston Martin позиционирует мотоцикл как модель, нацеленную прежде всего на удовольствие от езды, а не на установление лучшего времени на гоночной трассе. Прием заказов уже открыт. Всю серию из 300 мотоциклов, вероятно, раскупят коллекционеры, которые охотятся за лимитированными моделями.

Aston Martin планирует начать первые поставки клиентам в третьем квартале 2027 года, поэтому покупателям придётся подождать примерно год.

Новые мотоциклы – другие новости

Ранее УНИАН рассказывал об американском блогере, который приобрел мотоцикл Moto Morini X-Cape за 6,5 тысячи долларов.

Несмотря на итальянское происхождение бренда, мотоцикл производят в Китае. Модель понравилась мужчине своим дизайном и ярким красным цветом, однако он обратил внимание на ее значительный вес – около 232 кг.

Сообщалось также, что итальянская компания MV Agusta представила концепцию нового пятицилиндрового двигателя для мотоциклов. Одной из его ключевых особенностей должна стать высокая мощность.

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