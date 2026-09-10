Цены на дизель и бензин обновили исторические максимумы

Таких цен на табло АЗС Украина ещё никогда не видела.

Топливо в Украине дорожает на протяжении всей недели, и цены на заправках в четверг, 10 сентября, обновили исторические максимумы. Исключением стал только автомобильный газ, свидетельствуют данные портала Минфина.

Дороже всего в Украине сейчас стоит дизельное топливо, за литр которого придется заплатить в среднем 93,76 грн. За день дизель подорожал на 0,54 грн, или 0,58% от своей стоимости.

Бензин А-95 премиум подорожал почти на ту же сумму, что и дизель – на 0,53 грн (+0,61%), до 87,18 грн за литр. Бензин А-95 подорожал чуть больше – на 0,59 грн (+0,71%) – и стоит уже 83,33 грн за литр.

Видео дня

Больше всего за сутки подорожал бензин А-92 – на 0,89 грн, или 1,13%. Теперь литр этого топлива в среднем продается по 79,57 грн.

Автомобильный газ дорожает на текущей неделе исключительно "за компанию" – его цена изменилась на символические 3 копейки (+0,07%) – до 43,44 грн за литр.

Цены на топливо в Украине – главные новости

Пока что дизельное топливо не достигло отметки в 100 грн за литр. Однако такие цены уже не за горами, уверен эксперт по топливу Дмитрий Леушкин. Бензин, в свою очередь, будет стоить 90 грн/литр, говорит он. В то же время дефицита топлива в Украине, по его словам, не будет.

Топливо в Украине дорожает из-за роста стоимости нефти. Так, марка Brent впервые с июля достигла отметки в 100 долларов за баррель из-за эскалации атак на Ближнем Востоке, которые усилили опасения относительно перебоев в поставках нефти из этого региона.

Вас также могут заинтересовать новости: