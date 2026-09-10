Россия поразила завод подсолнечного масла 'Олейна' в Днепре

Враг дважды атаковал предприятие.

Утром 10 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепру. В результате атаки пять человек получили ранения, а еще двое – погибли, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, повреждено предприятие пищевой промышленности, на котором после повторного обстрела возник пожар. Ганжа прямо не называет предприятие. Однако позже мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что речь идет о заводе подсолнечного масла "Олейна".

"СМИ пишут, что россияне обстреляли в Днепре "предприятие пищевой промышленности". Весь город видит, куда попали "Бандероли". Это самый центр города. Весь город видит, что это – "Олейна". Предприятие, которое обстреливали уже неоднократно", – говорится в посте.

Видео дня

Мэр Днепра напомнил, что этот завод – американская собственность, принадлежащая корпорации Bunge. По его данным, производство недавно лично посетил американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Удары РФ по бизнесу в Украине – последние новости

Неделю назад российские оккупанты нанесли удар по заводу американской компании Coca-Cola в Киевской области, в результате чего были повреждены складские помещения и возник пожар. В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал США к более решительным действиям против агрессора.

Накануне компания Reeva Ukraine сообщила, что её единственный в Украине завод был поражён прямым попаданием вражеского дрона и временно остановил производство. На заводе производили лапшу, вермишель и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие супы, приправы и соусы.

Вас также могут заинтересовать новости: