Импорт электроэнергии не носит коммерческий характер и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") осуществил повторную тестовую поставку импорта электроэнергии из Европы.

Об этом сообщили в пресс-релизе компании, напомнив при этом, что импорт электроэнергии не носит коммерческий характер и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости для энергосистемы

"Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение двух часов АО "ЭКУ" успешно осуществило 19 ноября 2022 года. За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ", – отметили в компании.

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Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября 2022 года.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.

По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

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