На девятом месяце полномасштабного российского вторжения государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") осуществил повторную тестовую поставку импорта электроэнергии из Европы.
Об этом сообщили в пресс-релизе компании, напомнив при этом, что импорт электроэнергии не носит коммерческий характер и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости для энергосистемы
"Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение двух часов АО "ЭКУ" успешно осуществило 19 ноября 2022 года. За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ", – отметили в компании.
Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября 2022 года.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.
Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.
По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.
18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.
19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.