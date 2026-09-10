Россия впервые продала новый легкий штурмовик

"Як-130М" можно считать одной из главных авиационных новинок российского ОПК.

Россия заключила первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М. Об этом сообщает "Ростех".

"Первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М уже заключен", – пишет российская корпорация в своем Telegram-канале.

По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, контракт предусматривает поставку более 10 самолетов. Кто именно купил Як-130М, неизвестно.

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Ранее российские СМИ писали, что самолет вызвал интерес со стороны стран Азии и Африки. Появлялась неподтвержденная информация, что первым заказчиком Як-130М может стать Вьетнам.

Для продвижения самолета на международном рынке Россия привезла его на авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026, который проходит с 8 по 10 сентября. Помимо Як-130М там можно увидеть и другие образцы российской авиатехники, в частности истребитель Су-57.

Справка УНИАН. Первый полет Як-130М состоялся в июне 2026 года. Его нередко позиционируют как учебно-боевой самолет, однако де-факто это полноценный легкий штурмовик и истребитель, способный сбивать БПЛА.

В отличие от простой базовой версии он получил продвинутую авионику.

Самолет оснащен радаром с АФАР и расширенным арсеналом вооружения классов "воздух–воздух" и "воздух–поверхность". Як-130М имеет оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

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Россия также продолжает активно развивать программу своего истребителя "пятого поколения" Су-57. В мае 2026 года впервые совершил полет прототип его двухместной модификации, получившей обозначение Су-57Д.

Ожидается, что новую версию будут использовать для подготовки пилотов, выполнения функций воздушного командного пункта и управления тяжелыми БПЛА. Кроме того, Москва рассматривает Су-57Д как потенциальный продукт для международного рынка.

Параллельно Россия продолжает работу над еще одним проектом истребителя нового поколения – легким одномоторным Су-75 Checkmate.

Как в июне сообщал УНИАН, российская сторона уже строит опытный образец этого самолета. В отличие от более тяжелого Су-57, Checkmate разрабатывается как одномоторная машина, которую Москва позиционирует прежде всего как экспортный продукт.

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