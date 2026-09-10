'Будет финансовая катастрофа': Минфин ограничивает расходы и не исключает задержки зарплат

Минфин уже отложил расходы, которые не являются первоочередными и не касаются сектора безопасности и обороны, а также социальной сферы.

Правительство уже начало ограничивать бюджетные расходы из-за проблем с финансированием и не исключает задержек с выплатой зарплат в государственном секторе. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.

По его словам, если ситуация не изменится – то есть депутаты не примут законопроекты, которые являются требованиями международных партнеров (в частности, о налогообложении посылок до 150 евро), задержки зарплат могут стать реальностью, а их следствием может стать необходимость прибегнуть к эмиссионному финансированию бюджета.

"Мы уже исчерпали все вербальные способы коммуникации, поэтому вынуждены применять меры по ограничению расходов", – сказал министр.

Видео дня

По его словам, Минфин уже отложил на конец года все расходы, которые не являются первоочередными и не касаются сектора безопасности и обороны или социальной сферы.

Кроме того, правительство определило порядок финансирования расходов в условиях ограниченной ликвидности. Как объяснил Марченко, в случае поступления средств в первую очередь будет финансироваться сектор безопасности и обороны, а остальные расходы – при наличии дополнительных ресурсов.

Ограничения коснутся не только государственного бюджета, но и местных бюджетов. В частности, могут быть приостановлены программы поддержки, капитального строительства и другие расходы до тех пор, пока не появится достаточная ликвидность для их финансирования.

При этом социальные расходы эти ограничения не затрагивают. В то же время министр подчеркнул, что фактические сроки выплат будут зависеть от поступления средств на единый казначейский счет.

"Я не исключаю, что возможны задержки", – заявил Марченко.

Он добавил, что правительство рассчитывает не допустить задержек с выплатой зарплат, поскольку это будет иметь серьезные финансовые и социальные последствия.

"Я надеюсь, что до задержек с зарплатами дело не дойдет, потому что это уже будет настоящая финансовая катастрофа, которую будет трудно объяснить", – сказал министр.

По его словам, задержки выплат могут вызвать значительное социальное давление, на которое властям придется реагировать. Одним из возможных сценариев он назвал эмиссионное финансирование бюджета.

"Мы не исключаем возможности монетарного финансирования бюджета с сопутствующей девальвацией гривни, инфляцией и всеми другими негативными последствиями. Нужно понимать, что сидеть и ждать, пока придут деньги, мы не сможем. На давление, которое будет, безумное социальное давление, мы будем реагировать соответствующим образом", – заявил Марченко.

Он также предупредил, что эмиссионное финансирование может поставить под угрозу сотрудничество Украины с международными кредиторами. В частности, по его словам, МВФ не сможет поддерживать макрофинансовую стабильность Украины в условиях эмиссионного финансирования бюджета.

Дефицит бюджета Украины – последние новости

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина готовится к сложной зиме на фоне резкого усиления российских ударов и сталкивается с дефицитом финансирования в 32,6 миллиарда долларов. Без дополнительной помощи от союзников Киеву, возможно, придется отложить часть невоенных расходов.

Издание The New York Times сообщало, что европейские партнеры Украины не ожидали столь значительного дефицита бюджета и ставят под сомнение, эффективно ли расходуются средства и не преувеличиваются ли потребности.

Вас также могут заинтересовать новости: