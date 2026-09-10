Мы не должны питать иллюзий: в Германии заявили об угрозе для НАТО со стороны РФ

В настоящее время речь идет о ряде гибридных атак, а также об инцидентах с БПЛА и других операциях Кремля.

Берлин планирует наращивать расходы на оборону из-за увеличения количества гибридных атак РФ против НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время дискуссии в рамках совещания немецких послов, передает Укринформ.

Он добавил, что эта угроза со стороны РФ стала особенно ощутимой после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига

"Это лишь последний инцидент на фоне роста российской агрессии против Европы и НАТО… Мы не должны питать никаких иллюзий: Россия не только угрожает нам военно, но и продолжает свою агрессивную войну против Украины", – сказал Вадефуль.

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Также он напомнил о росте числа гибридных и кибератак, саботажа, дезинформации, ударов по критической инфраструктуре, а также инцидентов с БПЛА, нарушавших воздушное пространство стран на восточном фланге НАТО.

"Россия и ее партнеры через глобальные сети действуют против наших интересов, преследуя собственные империалистические амбиции", – добавил Вадефуль.

Он отметил, что на фоне этого НАТО необходимо укреплять политическое единство. Это, в частности, означает увеличение инвестиций, ускорение производства и закупок. Поскольку все это позволит создать надежное сдерживание агрессии.

Кроме того, он добавил, что в этом году Германия инвестирует примерно 2,7 процента ВВП в оборону. Уже к 2029 году этот показатель планируется увеличить до 3,5 процента (более 15 млрд евро). Также он заявил, что Берлин активно инвестирует в оборонную инфраструктуру, в настоящее время эти инвестиции составляют 1,5 процента ВВП.

Угроза для НАТО со стороны РФ

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали, что РФ может напасть на страны НАТО, не завершив войну в Украине. На этом фоне бывший чиновник Еврокомиссии Жак Лафитт отметил, что РФ нужна эскалация отношений с НАТО, в частности, для того, чтобы объяснить своему обществу необходимость новой волны мобилизации.

Отметим, что хотя в Кремле и отвергают планы нападения на НАТО, однако время от времени там раздаются угрозы в адрес Запада. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее открыто пригрозил странам НАТО из-за помощи Украине.

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