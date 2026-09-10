На ярмарках больше всего винограда, а также есть клубника и черешня: сколько стоит

Розничные цены приятно удивляют покупателей.

На продовольственных ярмарках в Киеве в начале осени традиционно чаще всего предлагают к продаже виноград. Розничные цены на ягоду колеблются в среднем в пределах 90–120 грн за килограмм, однако есть прилавки и по 60, и по 150–200 грн, передает корреспондент УНИАН.

В тройку лидеров по предложению входят также персики по цене 80–100, а местами и 130 грн/кг, а также сливы, которые в основном продают довольно дешево – по 25–30 грн за килограмм. Немного дороже персика стоит нектарин – в пределах 120–130 грн/кг. Абрикосами уже почти не торгуют.

Бахчевые культуры также пользуются спросом среди киевлян, поэтому на ярмарке представлены и арбузы, и дыни, а кто-то уже продает даже тыквы. Цены держатся на умеренном уровне: за арбуз просят 15 грн/кг, а за дыню – 20 грн/кг.

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Не так активно, но до сих пор продолжают торговать ягодами, пик сезона которых уже миновал. Малину предлагают по 220 грн за килограмм, по такой же цене продается голубика – 220–230 грн/кг. На прилавках можно найти даже клубнику по 150 грн/кг и черешню по 100 грн/кг. К сожалению, все эти ягоды выглядят уже не так красиво и сочно, как в разгар лета.

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Неделю назад на продовольственных ярмарках столицы преобладало предложение слив и винограда. Килограмм слив стоил в пределах 20–40 грн. Диапазон цен на виноград колебался от 80 до 180 грн/кг – хотя некоторые продавцы предлагали ягоду даже по 50 грн за килограмм.

Что касается овощей, то на оптовом рынке продолжили дорожать огурцы и помидоры, но уже не так активно, как в конце лета. Огурцы подорожали на 5 грн – с 25–50 до 30–55 грн/кг, а помидоры – с 25–35 до 25–40 грн/кг. Оптовые цены на картофель не изменились.

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