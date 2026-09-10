В Новороссийске могли уничтожить носителя 'Калибров' и 'Ониксов': появились новые снимки

Украинские OSINT-аналитики обнаружили возможное поражение ещё одного ракетоносца – "Буян-М".

После удара Сил обороны по военно-морской базе в Новороссийске появились спутниковые и разведывательные снимки, на которых аналитики обнаружили новые повреждения российских кораблей. По оценке украинского OSINT-проекта Exilenova+, одним из них может быть малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

На одном из обнародованных снимков аналитики идентифицировали "Буян-М". По их оценке, после удара корабль вышел из строя.

"Буян-М" является малым ракетным кораблём, однако его размеры не означают отсутствия серьёзного вооружения. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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Если эту информацию официально подтвердят, "Буян-М" станет как минимум четвёртым российским кораблём, пострадавшим в результате атаки на Новороссийск.

Что предшествовало

Ранее Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражение трёх кораблей Черноморского флота РФ: малого морского тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Эссен" и большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

Военно-морские силы ВСУ ранее сообщали, что "Адмирал Эссен" был одной из главных целей операции и по нему нанесли удар ракетой "Нептун".

Впоследствии в Главном управлении разведки уточнили, что после попадания на надстройке фрегата возник пожар.

"Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета, разработанная Государственным киевским конструкторским бюро "Луч". Базовая версия Р-360 предназначена для поражения надводных целей, но также может применяться против наземных объектов.

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