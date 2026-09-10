Россия в ближайшее время нанесет удар по украинско-польской границе, – Туск

В течение августа-сентября россияне уже наносили удары по границе с Молдовой.

Польша ожидает, что в ближайшее время Россия может атаковать пункты пропуска на украинско-польской границе в рамках своей кампании по торговой блокаде Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует Reuters.

Он, в частности, сослался на ряд прецедентов, когда россияне целенаправленно атаковали пограничные переходы между Украиной и Молдовой в Одесской области. Эти атаки привели, в частности, к гибели людей.

По словам Туска, во время массированной российской атаки на Украину прошлой ночью благодаря взаимодействию украинских и польских служб была устранена "прямая угроза одному из пограничных переходов". Польский чиновник не раскрыл подробностей, но заверил, что россияне попытаются атаковать пункты пропуска на польско-украинской границе.

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"Как вам известно, Россия уже прибегала к провокационным атакам на пункты пересечения границы, например, с Молдовой. Мы ожидаем аналогичных действий, направленных на пункты пересечения границы с Украиной других стран, в частности Польши", – заявил Туск.

При этом он отметил, что Польша, как и вся Европа, должна быть готова к различным сценариям не только на российско-украинском фронте, но и в целом на восточном фланге ЕС.

Российские атаки на пограничные пункты пропуска

Как писал УНИАН, этим летом Россия начала атаковать пункты пропуска на украинско-молдовской границе. В частности, под удар попали пункты пропуска Виноградовка – Вулкенешть, Рени – Джурджулешть и Табаки. Удары наносились преимущественно ударными беспилотниками типа "Шахед" (или "Герань"), что приводило к повреждению зданий, возникновению пожаров и временной остановке работы этих КПП.

Наибольший резонанс вызвала атака в ночь на 9 сентября 2026 года на международный автомобильный контрольно-пропускной пункт "Старокозачье" (на молдовской стороне – "Тудора"). Российские дроны нанесли удары непосредственно по территории КПП и прилегающей зоне, уничтожив автобусы, легковые и грузовые автомобили, повредив инфраструктуру и вызвав масштабный пожар. В результате удара погибли два гражданских лица (граждане Украины), трое человек получили ранения, среди которых был гражданин Молдовы – водитель автобуса. Спасатели эвакуировали 16 человек. Работа пункта временно приостанавливалась, но впоследствии была возобновлена.

Министерство обороны РФ заявило, что атаковало "логистические объекты", якобы использовавшиеся для перевозки военных грузов в Украину. Молдова категорически опровергла эти утверждения, подчеркнув, что через ее территорию оружие в Украину не перевозится, а пункты пропуска служат исключительно для гражданского движения – семей, детей, пожилых людей.

Аналитики расценивают такие удары как попытку нарушить сухопутные экспортные маршруты Украины, в частности экспорт зерна, создать нестабильность на границе и усилить экономическое давление на Киев на фоне атак на черноморские порты.

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