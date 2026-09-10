РФ атаковала буксир в Одесской области: погибли двое граждан Азербайджана

Еще двое пострадавших иностранцев были госпитализированы.

Российские военные нанесли удар по гражданскому судну в Одесской области. В результате атаки поврежден буксир Tedy под иностранным флагом, погибли граждане Азербайджана. Об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

"Россия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Одесской области. В результате удара был поврежден буксир Tedy под иностранным флагом. Двое членов экипажа – граждане Азербайджана – погибли", – говорится в сообщении.

Еще двое граждан Азербайджана пострадали и госпитализированы, шестерым морякам, также гражданам Азербайджана, оказали необходимую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

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"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, создавая прямую угрозу для украинских и иностранных моряков. Украина фиксирует каждый такой случай и продолжает информировать международных партнеров о системных российских атаках на гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру", – отмечается в заявлении.

Вражеские атаки на порты Одесской области

Как писал УНИАН, Россия усилила террор против портов в Одесской области и значительно активизировала атаки на гражданские суда, движущиеся по морскому коридору. Например, в августе в результате удара реактивного дрона по гражданскому судну погиб моряк – 24-летний гражданин Украины, моторист судна. Еще несколько человек получили ранения. Судно перевозило пшеницу.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что навигация по морскому коридору продолжается, украинские военные пытаются усилить безопасность этого маршрута.

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