Украинские дроны остановили российский НПЗ, снабжающий Москву топливом, – Reuters

Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы подорвать экономику России.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, принадлежащий компании "Роснефть" и снабжающий Москву топливом, остановил работу после атаки дронов 6 сентября, сообщает Reuters.

По словам источников, после атаки на заводе остановили работу главной установки CDU-6, а также еще одной первичной установки CDU-4. Отмечается, что CDU-6, которая во время удара загорелась, способна перерабатывать 8 миллионов метрических тонн нефти в год, или около 160 тысяч баррелей в сутки, что составляет почти половину мощностей предприятия. При этом CDU-4 может перерабатывать 4 миллиона тонн нефти в год. Еще одна первичная установка, CDU-3, находится на техническом обслуживании с середины мая.

Источники Reuters отметили, что восстановление поврежденных установок может занять до нескольких недель. Завод расположен примерно в 200 километрах к юго-востоку от Москвы.

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Рязанский НПЗ, обеспечивающий топливом Москву, также подвергся атаке дронов 15 мая. По данным источников, ремонтные работы тогда продолжались примерно до середины июля. Повторный удар дронов по заводу был 29 июля, после чего приостановил работу на две-три недели.

По данным отраслевых источников, в 2024 году предприятие переработало 13,1 миллиона тонн нефти, что составляет около 4,9% от всего объема нефтепереработки в России. За тот год завод произвёл 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,3 миллиона тонн мазута.

Удар Украины по Ряти – главные новости

В ночь на 6 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов российских оккупантов, в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины тогда сообщил, что на НПЗ, задействованном в обеспечении вооруженных сил противника, был зафиксирован пожар.

Ранее в украинской оборонной компании Fire Point подтвердили, что Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому НПЗ с помощью БПЛА FP-1.

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