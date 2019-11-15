Сближение тарифных классов УЗ нанесет большой вред цементной отрасли - эксперт

Уже сегодня стоимость перевозки шлаков дороже стоимости самого груза.

Инициатива "Укрзализныци" по сближению тарифных классов будет если не убийственной, то чрезвычайно вредной для цементной отрасли.

Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский, выступая на круглом столе посвященном вопросам реформирования "Укрзализныци", передает корреспондент МинПрома.

"Стоимость перевозки таких важных для производства цемента компонентов, как шлаки, от которых зависит выпуск целых продуктовых линеек, вследствие сближения тарифных классов вырастет на 80%. Это при том, что уже сегодня стоимость их перевозки дороже стоимости самого груза", – сказал он.

Скильский выразил уверенность, что до создания Национальной комиссии регулирования транспорта абсолютно преждевременно говорить не только про автоматическую индексацию, но и про любое повышение тарифов, в том числе и скрытое, каким фактически является сближение тарифных классов.

"Прямой функцией Национальной комиссии регулирования транспорта будет оценка влияния работы "Укрзализныци" на отрасли экономики. Это ранее никто не оценивал, в Украине нет авторитетного органа который бы понял, откуда у "Укрзализныци" такая неэффективность, подвел бы итоги,почему неэффективности железной дороги, такие как кросс-субсидирование пассажирских перевозок или нелогичный земельный налог, до сих пор существуют и таким вредным образом влияют на национальное производство и национальную экономику", – отметил Р.Скильский.

Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" также выразил уверенность что без глубокого реформирования национального железнодорожного перевозчика, тот 40%-ный рост экономики, о котором заявляло украинское правительство, будет "поставлен под серьезное сомнение".