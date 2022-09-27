Российское вторжение в Украину спровоцировало скачок цен на энергоносители.

Полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины уже до конца 2023 года обойдется мировой экономике минимум в $2,8 трлн.

Об этом заявила Организация экономического развития и сотрудничества, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечают аналитики, сума может быть увеличена, если суровая зима приведет к дополнительному расходу энергии в Европе.

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Западные правительства опасаются, что мобилизация в РФ и подготовка страны-агрессора к аннексии оккупированных территорий Украины могут затянуть конфликт. Это в свою очередь еще больше усилит неопределенность, которая сейчас давит на мировую экономику.

"Мы платим очень высокую цену за войну", — отметил главый экономист ОЭСР Альваро Сантос Перейра.

Как отмечают аналитики, российское вторжение в Украину спровоцировало скачок цен на энергоносители, что привело к снижению расходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов, особенно в Европе.

Также вторжение нарушило цепочки поставок, вызвало нехватку продуктов питания и других предметов первой необходимости и потрясло рынки по всему миру.

Мировая экономика:

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

17 мая богатейший человек планеты Илон Маск заявил о том, что в экономике США уже началась рецессия.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

2 июля специалисты JPMorgan сообщили, что ожидают роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

29 июля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ВВП России сократится в этом году на 10%.

Война в Украине и репарации:

9 сентября 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о том, что Украина потребует не менее $300 миллиардов репараций от России.

По его словам, Украина на Генеральной Ассамблее ООН будет требовать принятия резолюции, на которой в будущем будет базироваться создание международного механизма возмещения убытков. Потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но названная Малюськой сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах, так как Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодняшний день российских средств не хватит для восстановления Украины.

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