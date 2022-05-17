Маск заявил, что причина рекордного роста потребительских цен кроется в увеличении денежной массы.

В экономике США уже началась рецессия, которая может продлиться от 12 до 18 месяцев.

Такое мнение высказал богатейший человек планеты Илон Маск, сообщает Bloomberg.

Маск заявил, что причина рекордного роста потребительских цен кроется в увеличении денежной массы.

"Реальная причина инфляции состоит в том, что правительство напечатало тучу новых денег. Это довольно просто", — отметил миллиардер.

В то же время, Маск уверен, что ближайший год будет достаточно сложным.

"Потом снова начнется экономический рост. Условия, вероятно, будут трудными в течение года или может быть 12−18 месяцев", — отметил Маск.

Как пишет издание, Федеральный резерв и опрошенные эксперты не разделяют мнение Маска.

По оценке Федерального резервного банка Атланты в первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, но спад был вызван рекордным дефицитом внешнеторгового баланса. Во втором квартале ожидается рост ВВП США примерно на 1,8%.

Составленный Bloomberg консенсус-прогноз предполагает, что вероятность рецессии в США в ближайший год составит около 30%.

Илон Маск и его помощь Украине:

24 февраля 2022 года началось полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой украины.

26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илона Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету.

Маск согласиться предоставить оборудование на следующий день. А первые партии станций спутникового интернета прибыли уже 28 февраля.

По состоянию на 11 мая в Украину прибыло10 тысяч станций спутникового интернета Starlink и по этому показателю Украина стала одним из мировых лидеров.

11 мая Маск заявил о том, что российские хакеры пытаются взломать Starlink.

Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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