Власть не могла допустить паники среди населения, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признал, что украинские власти намеренно не известили население о подготовке России к широкомасштабному вторжению. При этом он заверил, что Украина готовилась к войне.

Об этом он рассказал в интервью изданию Wirtualna Polska.

"Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство того, что подготовка к войне велась", – заявил Данилов. Видео дня

По его словам, власть не могла допустить паники среди населения:

"Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения, и никто не спешит привлекать его к ответственности".

Напомним, сейчас последние стремительные успехи Вооруженных сил Украины на фронте продолжают ломать планы России: после вывода российских войск из Изюма в Харьковской области Кремль потерял самый важный потенциальный плацдарм для нападения на части Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

Reuters со ссылкой на источники, сообщил, что Украина пошла на ультиматум России по невступлению в НАТО, но президент РФ Владимир Путин это отбросил.

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