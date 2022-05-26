Война России в Украине и ее влияние на цены на пищевые продукты и энергоносители, а также на доступность удобрений, могут спровоцировать глобальную рецессию.
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Reuters.
На мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой США, Малпасс отметил, что четвертая по величине в мире экономика Германии уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители, и добавил, что сокращение производства удобрений может ухудшить ситуацию в других странах.
"Если мы смотрим на глобальный ВВП... сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии", - сказал Малпасс, но конкретного прогноза он не дал.
Глава Всемирного банка считает, что на экономику Украины и России ожидает значительное сокращение, тогда как в Европе, Китае и США рост замедлится.
По его словам, развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за недостатка удобрений, запасов продовольствия и энергоносителей.
"Идеи удвоения цен на энергоносители достаточно, чтобы самой по себе вызвать рецессию", - сказал Малпасс.
В Китае, по его словам, основой для относительно резкого замедления роста стала пандемия COVID-19, инфляция и существующий кризис недвижимости, с которым сталкивалась страна.
Вместе с тем Малпасс не привел четких прогнозов относительно того, когда может начаться глобальная рецессия.
Напомним, Всемирный банк в прошлом месяце сократил свой прогноз глобального экономического роста на 2022 год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.
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