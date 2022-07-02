Ухудшение прогноза экономисты связывают с ослаблением потребительского спроса.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз по экономике США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ухудшение прогноза экономисты связывают с ослаблением потребительского спроса.

Во втором полугодии JPMorgan ожидает роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

"Прогноз находится в опасной близости к рецессии. Но мы все же ждем, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий сохранения рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", — сказал главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.

Рост ВВП может ускориться до 1,5% в годовом выражении в последнем квартале, так как инфляция может замедлиться, а объемы производства автомобилей могут увеличиться.

МВФ прогнозирует, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 1,7% в 2023-м и 0,8% в 2024 году. Экономисты не исключают, что у США сужаются возможности, чтобы избежать рецессии.

Война в Украине и прогноз рецессии:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле 2022 года Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на 2022 год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

17 мая богатейший человек планеты Илон Маск заявил о том, что в экономике США уже началась рецессия.

26 мая 2022 года президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

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