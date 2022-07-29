По его мнению, это приведет к "крупнейшей рецессии в РФ… со времен распада Советского Союза"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ВВП России сократится в этом году на 10 процентов.

Об этом Боррель заявил в интервью DW.

Главный дипломат ЕС отверг утверждения о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию. По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, являются усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - заметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне - ред.) больше не будут иметь к ним доступа", - сказал Боррель.

Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "крупнейшей рецессии… со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Владимиру Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", сказал Боррель.

Напомним, также Боррель заявлял, что Украине нужно больше оружия для защиты своей свободы и независимости, и она его получит.

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