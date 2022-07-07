Средства, необходимые для восстановления страны, Украина будет пытаться получить от конфискации международных российских активов.

У Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

По ее словам, Министерство юстиции Украины подало первую часть иска в Европейский суд по правам человека за грубые нарушения Россией конвенции по правам человека.

Однако у Украины нет реалистичных ожиданий относительно скорого получения компенсации, ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Иск в Международный суд ООН о нарушении Конвенции по противодействию геноциду также не имеет много перспектив получения компенсации и репарации.

"Механизмов выполнения решений Международного суда ООН не существует, ведь Россия может наложить вето на любое решение Совета безопасности ООН", - отметила она.

В то же время во многих странах мира продолжаются дискуссии о том, как другими путями покрыть убытки, которые нанесла Россия Украине. Сейчас Украина работает над созданием компенсационной комиссии, но для этого нужна политическая воля наших международных партнеров.

Как объяснила Мудрая, у стран-партнеров есть волнения относительно вероятного нарушения прав человека из-за конфискации частных активов граждан Российской Федерации.

"Для взыскания частных средств в некоторых странах должны быть внесены изменения в законодательство, а в некоторых даже должна быть изменена конституция. Мы должны найти правильную формулу для того, чтобы такие активы можно было конфисковать", - отметила она.

Относительно спорных моментов в международном праве по конфискации суверенных активов России, это может быть урегулировано международным договором, над принятием которого сейчас работают украинские и международные эксперты.

В то же время она добавила, что конфискованных на сегодняшний день российских средств не хватит для восстановления Украины.

Как писал УНИАН, рабочая группа "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO) заблокировала или заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов.

В апреле министр юстиции Денис Малюська в интервью Forbes заявлял, что Украина теоретически может получить первые выплаты по репарациям России в конце лета.

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