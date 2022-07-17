Одна из основных принятых санкций – к концу 2022 года прекратить закупать 90% поставок нефти ЕС у России.

Антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз за вторжение РФ в Украину, работают, однако для достижения необходимого эффекта может потребоваться время.

Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", – заявил Боррель.

По словам Борреля, санкции ЕС нацелены на почти 1200 физических лиц и почти 100 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики.

Одна из основных принятых санкций – к концу 2022 года прекратить закупать 90% поставок нефти ЕС у России.

"Россия может продавать свою нефть на другие рынки, однако это преимущество ограничено тем, что РФ вынуждена давать высокие скидки на каждый баррель (российская нефть продается примерно на $30 дешевле, чем в среднем по миру)", – пояснил Боррель.

"Путин верит в магическую силу политического волюнтаризма. Однако это не может длиться вечно… Даже если санкции не изменят траекторию движения России в краткосрочной перспективе, это не означает, что они бесполезны, поскольку они затрагивают тот объем ресурсов, который у нее есть для ведения войны. Без санкций Россия, как говорится, получила бы свой пирог и съела бы его. С санкциями она будет вынуждена выбирать между маслом и оружием, заключая Путина в тиски, которые постепенно сжимаются", – написал Боррель.

Седьмой пакет санкций против РФ:

Европейская комиссия 15 июля одобрила совместное предложение для нового пакета мер в целях сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против России.

7-й пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.

Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию активов в ЕС.

16 июля 2022 года бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус раскритиковал санкционную политику ЕС. Он заявил, что ЕС направил больше денег России за газ и нефть, чем Украине на помощь.

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