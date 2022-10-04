Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

Россияне продолжают попытки подключить Запорожскую АЭС к электросетям, чтобы поставлять электроэнергию в оккупированный Крым, или к энергосистеме РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков сообщил на пресс-конференции.

"Мы видим, что Российская Федерация продолжает усилия по переводу Запорожской АЭС или под юрисдикцию, или чтобы она работала на Крым, или объединенную энергосистему России", - сказал он.

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По словам Плачкова, единственный выход обезопасить Украину и мир от масштабной ядерной катастрофы – деоккупировать станцию и демилитаризовать ее.

В настоящее время безопасность Запорожской АЭС зависит от непредсказуемых действий оккупантов.

"Мы знаем, что первый и второй энергоблоки заминированы. Также мы знаем, что есть издевательства над персоналом", - сказал Плачков.

Он добавил, что также под вопросом функционирования линии электропередач, которые питают АЭС и могут быть повреждены в любой момент.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

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