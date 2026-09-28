'Слабое место' российского ВПК: Плетенчук объяснил, чем важен удар по заводу под Ростовом

По словам представителя ВМС ВСУ, ракета "Нептун" способна поражать "бесконечный" перечень целей.

Российский "Азовский оптико-механический завод", который недавно был поражён Силами обороны, – очень интересная цель, поскольку он производит широкий спектр важных компонентов для вооружения и в то же время входит в "слабое звено" военно-промышленного комплекса РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Перечень возможностей этого предприятия довольно обширен. Это разнообразные компоненты, которые используются в системах вооружения российского производства, которые непосредственно применяет враг для нанесения ударов, для ведения боевых действий. Поэтому это очень интересная цель", – сказал Плетенчук.

По его словам, сейчас трудно сказать, насколько быстро сможет восстановиться завод, поскольку военно-промышленный комплекс РФ достаточно мощный. В то же время военный отметил, что именно компонентная база – самое слабое место "этого звена", поскольку подавляющее большинство комплектующих в современном российском вооружении до сих пор иностранного происхождения. Поэтому чем больше россияне будут использовать иностранную продукцию, тем сложнее им будет поддерживать темпы производства различных видов вооружения, считает представитель.

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Он отметил, что направление Одесской и Николаевской областей противник может использовать только путем воздушных атак. У россиян сейчас нет возможности добиться успеха по суше, а по морю они не могут добраться до украинского побережья.

"На этом "театре" можно увидеть все что угодно – начиная с дронов самых разных типов – и разведывательных, и ударных, и даже дронов оперативно-тактического уровня, которые могут и вести разведку, и наносить удары. Заканчивая авиацией и ракетами. Конечно, все это – очень сложные механизмы, в которых много таких компонентов", – сказал Плетенчук.

Завод уже подвергся атаке прошлым летом, но продолжал работать. Как отметил пресс-секретарь, речь идет о крупном предприятии: вероятно, врагу что-то удалось восстановить или "что-то осталось", поэтому было принято решение вновь нанести удар по этому производству.

Он также пояснил, что ракета "Нептун", которой был поражен объект, может поражать самые разные цели.

"Список – бесконечен", – подчеркнул военный.

По его словам, речь идет о ракете, которая изначально разрабатывалась как противокорабельная – для поражения относительно небольших подвижных целей, которые поразить значительно сложнее, чем завод. Сейчас ВМС Украины остаются единственным эксплуатантом этой системы.

Атака на "Азовский оптико-механический завод"

Как писал УНИАН, на днях Силы обороны Украины нанесли удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" в Ростовской области РФ. Это осуществили ВМС ВСУ в рамках совместной операции со Службой безопасности Украины с помощью крылатых ракет "Нептун". Повреждения получили производственные мощности предприятия – объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех и цех изготовления печатных плат. Данный завод – часть российского оборонно-промышленного комплекса, он производит оптико-электронные компоненты для военной техники и вооружения. По данным ВМС, продукция используется в вооружении, которое РФ применяет для нанесения ракетных ударов по Одесской и Николаевской областям.

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