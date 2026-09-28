Ирландия 'кормит' военную машину России, снабжая важным компонентом, - The Economist

Оболочки ракет, которые этой осенью и зимой будут поражать украинские города, могут быть ирландского происхождения.

Глиноземный завод Aughinish Alumina на западе Ирландии поставляет значительную часть глинозема, используемого российской алюминиевой промышленностью, сообщает The Economist.

"Таким образом, оболочки ракет, которые этой осенью и зимой будут поражать мирных жителей в Киеве, частично могут иметь ирландское происхождение", – отмечает издание.

Завод Aughinish Alumina экспортирует глинозем (оксид алюминия) – химическое соединение, используемое для производства алюминия, – российским алюминиевым предприятиям. При этом компания никогда не попадала под санкции Евросоюза в отношении РФ.

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Некоторые страны-члены хотят включить её в новый пакет санкций, который должен быть согласован в октябре. Сторонники Aughinish утверждают, что это нанесет серьезный ущерб европейской алюминиевой отрасли, однако это утверждение, по мнению отраслевых экспертов, не соответствует действительности.

На самом деле ЕС импортирует большую часть необходимого алюминия, а его собственное производство составляет не более нескольких процентов от мирового объема. За последнее десятилетие производство в Европе резко сократилось из-за дешевого китайского импорта, устаревших технологий, высоких затрат на электроэнергию и стоимости квот в рамках Системы торговли выбросами ЕС. Европейские алюминиевые заводы работают лишь примерно на 30% своих мощностей.

Европейским алюминиевым заводам ежегодно требуется несколько миллионов тонн глинозема. С начала этого года Aughinish поставил им лишь около 0,3 млн тонн.

Даже если санкции вынудят завод закрыться, европейские предприятия смогут найти глинозем в других источниках: в Европе есть ещё четыре предприятия, которые экспортируют в Россию небольшие объёмы глинозема или вообще его не экспортируют. Зато это может нанести больший ущерб Кремлю. В 2024 году Ирландия была третьим по объему поставщиком глинозема в Россию после Китая и Индонезии.

По мнению The Economist, санкции стали бы политической головной болью для правительства Ирландии. На заводе работают около 1000 человек. По словам компании, она продает излишки электроэнергии со своей газовой электростанции в национальную сеть, обеспечивая электроэнергией примерно 200 тысяч домохозяйств.

Но освобождение предприятия от санкций также представляет собой политическую проблему. В настоящее время Ирландия председательствует в Совете ЕС. Лоббирование интересов завода, поставляющего в Россию материалы для её военной машины, выглядит неудачно с политической точки зрения.

Переговоры по следующему пакету санкций ЕС начнутся в начале октября, и несколько стран-членов хотят запретить экспорт глинозема в Россию. Таким образом, Aughinish еще может оказаться в санкционном списке.

The Economist считает, что если это произойдет, то не окажет значительного влияния на остальную часть европейского алюминиевого сектора. Но репутация Ирландии, которая понесла определенные потери, станет немного лучше.

Как Россия использует глинозем

Aughinish принадлежит "Русалу" – российскому металлургическому конгломерату. Объемы продаж компании в Россию резко выросли после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году: с 24% её экспорта в 2021 году до 68% в 2025-м.

Глинозем доставляют на алюминиевые заводы "Русала" в Сибири, где произведенный алюминий продают таким клиентам, как московский трейдер ASK. В свою очередь, ASK поставляет продукцию более чем 100 российским оборонным предприятиям, которые используют её для производства ракет, танков и другого вооружения.

Алюминий ASK поступал на предприятия, изготавливающие гироскопы для крылатых ракет Х-101, двигатели для истребителей "Сухого" и компоненты для баллистической ракеты "Искандер-М".

Откуда Москва получает военные технологии

Ранее в немецком городе Любек арестовали российского бизнесмена, которого подозревали в организации контрабандных поставок европейских технологий для российской военной промышленности. Арест стал кульминацией четырехлетнего расследования деятельности россиянина, который, по данным следствия, превратил торговую компанию в Любеке в контролируемый Москвой канал для закупки товаров двойного назначения.

Сообщалось также, что китайские экспортеры существенно завышают цены на товары двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса, пользуясь зависимостью Кремля.

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