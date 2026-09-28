Европа готовит 'гибридную оборону' в стиле НАТО против атак Кремля, - FT

Текущие атаки РФ еще не достигают порога для активации "статьи пятой" НАТО.

Европейские столицы обсуждают новые коллективные способы реагирования на российские акты агрессии, не достигающие уровня вооруженного нападения, поскольку некоторые опасаются, что существующие механизмы не сдерживают так называемую гибридную войну Москвы.

Страны расходятся во мнениях о том, как противостоять непрекращающимся актам саботажа, поджогов и дестабилизации со стороны Кремля, но все больше стран стремятся создать коллективные механизмы наказания России за атаки, которые не соответствуют критерию НАТО для запуска "статьи пятой" о взаимной обороне, пишет Financial Times.

"Если мы сталкиваемся с гибридной войной, нам нужна гибридная оборона, – заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. – Это совершенно очевидно... Нам нужно определить, какие средства нам следует быть готовыми использовать".

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Обсуждение необходимых решений

Министры обороны ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о создании нового Протокола экстренной безопасности, который мог бы запускаться, когда страны подвергаются подобным атакам, для координации эффективных ответных мер.

Это будет напоминать обсуждения, запускаемые Статьей 4 НАТО, если союзник считает, что его "безопасность находится под угрозой". Статья 4 применялась девять раз за всю историю НАТО, включая два раза в прошлом году.

Сообщается, что в Европе существует широкая неопределенность относительно того, что именно будет делать новый протокол, а также настороженность по поводу любого механизма, который мог бы конкурировать с процессами НАТО и потенциально затруднить реагирование, создавая пересекающиеся пути принятия решений.

"Я не уверен, что кто-то считает, будто способ дать отпор русским – это проводить больше совещаний", – отметил один из дипломатов на условиях анонимности.

Большинство стран поддерживают пересмотр существующего подхода

СМИ пишет, что Европа обвинила Москву в атаках, включая кибератаки, попытку вооруженной атаки дронами на аэропорт Лейпциг/Галле, подрыв железнодорожных путей в Польше и поджоги складов и заводов. Такие инциденты вызвали возмущение, но не привели к четкому коллективному ответу.

"Очень просто: если мы сталкиваемся с болезненными гибридными угрозами или действиями, наш ответ должен быть болезненным в схожей мере. Не обязательно схожими средствами, но боль должна быть на том же уровне", – подчеркнул Кубилюс.

По его словам, России нужно знать, что будут ответные меры, и они могут быть болезненными. Ведь последнее, что делали европейцы, в ответ на саботаж и другие атаки, обычно классифицируемые как "гибридные" – запускали военные патрульные миссии, такие как "Балтийский страж" – последовавшая за перерезанием подводных кабелей в 2023 и 2024 годах, – и "Восточный страж" (после вторжения дрона в Польшу в прошлом году).

Европейские страны также преследовали подозреваемых по делам о саботаже через совместные миссии правоохранительных органов и разведки.

Россия продолжает эскалировать

СМИ пишет, что эскалирующая кампания Москвы против членов НАТО и использование бомб, огня и других потенциально смертоносных методов атаки побудили некоторых чиновников предложить, чтобы европейские правительства перестали называть подобные нападения "гибридными".

Датская разведывательная служба на этой неделе предупредила, что Россия может провести ограниченную военную атаку против страны НАТО в ближайшие месяцы.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что европейская "доктрина, институты и процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью". Она предложила новый европейский "план противодействия гибридным угрозам" для континента, чтобы коллективно реагировать на инциденты, "которые находятся ниже уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают национальной безопасности европейского континента".

Другие новости о гибридных атаках России

Ранее УНИАН сообщал, что РФ готовит налет дронов на три европейские страны. Информацию о возможной операции впервые обнародовал журналист Ксавьер Колас в испанской газете El Mundo. По его данным, предупреждение связывают с визитом директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву в августе прошлого года.

Кроме того, Рютте сделал заявление по поводу угроз РФ. По его словам, НАТО готово реагировать на случаи саботажа и инциденты с дронами по всей Европе и имеет готовые планы по противодействию таким угрозам.

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