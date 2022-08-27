Сейчас оккупанты выжидают удобного момента.

В конце июля российские оккупанты проверили возможность подключения Запорожской АЭС к энергосети РФ. Сейчас они выжидают момент и совершают последние приготовления к этом шагу.

Такими сведениями поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, враг провел необходимые испытания и соответствующие настройки. Оккупанты также восстановили все линии электропередач, которые идут из Запорожской атомной электростанции в направлении временно оккупированных Мелитополя и Новой Каховки. А в конце июля рашисты проверили, удастся ли включить ЗАЭС в российскую энергосеть.

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"Сейчас они выжидают момент, проводят последние настройки. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего для того, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это не удалось", — заявил Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Спустя некоторое время ЗАЭС возобновила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач. В пятницу, 26 августа, удалось подключить два блока к украинской энергосети.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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