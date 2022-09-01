Глава государства выразил надежду, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на бесплодную экскурсию по станции.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Хорошо, что это произошло, сам факт, несмотря на все провокации российских военных и циничные обстрелы Энергодара и территории станции. Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ - действительно необходимую - в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", - отметил глава государства.

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По словам Зеленского, главное в этой ситуации, чтобы у представителей миссии "была воля сделать именно объективные выводы" относительно ситуации на станции, несмотря на постоянные обстрелы, присутствия российских военных и вооружения на станции, издевательств над украинским персоналом и попытки отдать станцию под управление представителей "Росатома", которые "не способны к ответственному отношению к такому объекту".

"Вот это причины угроз. У нас есть четкие данные о том, что Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе с помощью запугивания жителей Энергодара. Оккупанты заставляли людей лгать представителям МАГАТЭ...", - рассказал президент.

Он добавил, что во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и членами миссии в Киеве стороны договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ.

"Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что на самом деле происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции.

"И главное, что должно произойти, – это демилитаризация территории станции. Именно это является целью украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! - пункт по безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что когда наконец с территории ЗАЭС выйдут российские военные вместе с оружием и боеприпасами, когда оккупанты прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и другие провокации, то станция сможет вернуться к вполне безопасной работе, которая под контролем Украины была всегда.

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска захватили Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар 4 марта. Они неоднократно обстреливали станцию и территорию возле нее.

25 августа в результате действий захватчиков впервые в истории произошло отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

В Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" заявляли, что на территории станции дислоцировано более 40 единиц вражеской военной техники.

По просьбе Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на ЗАЭС. Сегодня они прибыли на станцию.

После визита глава организации Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской атомной электростанции.