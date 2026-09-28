Цены на медь падают: сколько стоит металл сейчас

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов подешевели на 1,3%.

Цены на медь в понедельник, 28 сентября, снизились в преддверии Национального дня Китая, который в этом году празднуют с 1 по 7 октября. При этом трейдеры оценивают перспективы спроса в стране на фоне замедления роста прибыли промышленных предприятий.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным статистического бюро, прибыль промышленных предприятий в августе выросла всего на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 11% в июле, что стало самым слабым показателем роста с ноября 2025 года, когда данные показали снижение.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) подешевели на 1,3%. В этом году цены на медь выросли после того, как ожидания введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин на рафинированный металл привели к увеличению импорта в США, что оказало давление на рынки в других странах.

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Хотя признаки дефицита предложения на китайском рынке удерживают цены на медь на уровне, недалеком от рекордных, трейдеры внимательно следят за макроэкономическими факторами. Потребление и инвестиции снизились, а правительство продолжает сдерживать бюджетные расходы.

В США инвесторы в основном ожидают повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре, что, как правило, ослабляет спрос на промышленные сырьевые товары.

По состоянию на 06:01 утра по киевскому времени цена на медь на LME снизилась на 1% - до 14 478 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,48 доллара.

Что касается цен на медь в Украине, то, по данным Metal monitor, 28 сентября металл принимают в среднем по 493,43 гривни за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 663,38 грн.

Цены на металлы - последние новости

8 сентября цены на медь поднялись до рекордного уровня на фоне ожиданий введения США пошлин на рафинированный металл, что побудило трейдеров упреждающе отгружать его в Америку в попытке извлечь прибыль из скачка внутренних цен.

14 сентября металл начал дешеветь на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Правда, уже 22 сентября медь дорожала почти неделю.

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