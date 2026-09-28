Премьер посоветовал части украинцев уехать из городов на зиму

Глава правительства считает, что это можно сделать до начала фазы активных обстрелов объектов энергосистемы.

При пессимистическом сценарии развития отопительного сезона часть жителей крупных городов может оказаться в крайне некомфортных условиях. Поэтому людям с особыми потребностями, проживающим на верхних этажах многоэтажных домов, стоит рассмотреть вариант выезда за пределы городов, заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью "ТСН Тиждень"

"Я всегда исхожу из худших сценариев. Выезжать – это крайняя мера. Но есть маломобильные люди, люди с инвалидностью. Почему бы не позаботиться именно об этих людях их родственникам или социальным службам города, столицы, в частности? Я об этом разговаривал с мэром Виталием Кличко. Таких людей – определенное количество. Можно это сделать раньше", – говорит Корецкий.

Он объясняет такой совет необходимостью снизить нагрузку на специалистов ГСЧС в пиковые периоды.

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"Если человек живет, например, на 16-м этаже и будут отключения света. Зачем потом во время атак, разрушений, когда специалистам ГСЧС нужно уделять внимание ликвидации последствий, мы будем заниматься людьми, которые нуждаются в дополнительном внимании? Почему бы не сделать это сегодня? Для таких людей, скорее всего, стоит найти на зимний период альтернативное место пребывания", – отметил премьер.

Отопительный сезон в Украине – последние новости

Прошлой зимой мэр Киева Виталий Кличко на словах дважды "изгонял" жителей столицы из города из-за сложной ситуации в энергетике.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины в конце этого лета была хуже, чем перед началом прошлой зимы. По его оценкам, температура в квартирах украинцев зимой может опуститься до 12–15°C, а отключения света будут длиться до 12 часов.

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