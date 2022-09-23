В Кабмине заявили, что все понимают важность демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует увеличить присутствие миссии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщается на сайте правительственного портала.

"Своими действиями на Запорожской АЭС Россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов - это один из ключевых вызовов для всех в мире", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, соответствующий вопрос украинская сторона обсуждала с президентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ.

"Все понимают важность демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции", - пояснил премьер.

Украинское правительство также работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.

Шмигаль заявил, что оккупационные войска почти ежедневно устраивают провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить крупнейшую атомную станцию в Европе от украинской энергосети и продолжать использование станции как военной базы.

"Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской ЗАЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности", - подытожил глава правительства.

Ситуация на Запорожская АЭС

Как сообщал УНИАН, российские военные захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, а ее войска периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе украинских властей МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний который работал, отключили от энергосети. Его начали переводить в "холодное" состояние. 12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

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