Минфин озвучил цену войны в 2027 году: сумма значительно возрастет

Правительство заранее увеличило ассигнования на сектор безопасности и обороны на 518 млрд грн на 2027 год.

Министерство обороны оценивает рост расходов на сектор безопасности и обороны на 2027 год на уровне 175 млрд долларов по сравнению со 155 млрд в 2026 году. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев во время сентябрьского обзора украинской экономики, организованного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

"Что касается общей потребности по сектору, на следующий год министр обороны заявляет, что война должна стоить 175 млрд долларов. В бюджете заложено 100 млрд. Конечно, потребность в 70 млрд есть, и здесь должны задействоваться различные инструменты, в том числе сотрудничество с международными партнерами – чтобы не просто привлекать прямое финансирование, но и использовать различные механизмы, которые работали в течение четырех лет", – сказал первый заместитель министра.

По словам Ермоличева, подход к формированию оборонного бюджета в этом году существенно отличается от предыдущих. Правительство заранее увеличило ассигнования на сектор безопасности и обороны на 518 млрд грн – с 4,4 трлн в 2026 году до 4,9 трлн грн в следующем году. В эту сумму уже заложено прогнозируемое увеличение расходов текущего года на 300 млрд грн для выплаты денежного довольствия военнослужащих, которое повысили с 1 июля и которое не было отражено в бюджете на 2026 год.

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В то же время он подчеркнул, что в расчетах пока не учтено возможное дальнейшее увеличение численности ВСУ: если мобилизация будет продолжаться такими же темпами, это станет дополнительным вызовом и потребует новых расходов на выплаты и социальную помощь. Чтобы стабильно войти в новый год, правительство также увеличило резервный фонд при Минфине – со 140 млрд грн в текущем году до 200 млрд грн в следующем.

"Мы надеемся всё-таки войти в начало года более или менее стабильно. Плюс мы увеличили ресурс резервного фонда при Министерстве финансов. В этом году мы заложили в общий фонд около 140 млрд грн, а на следующий год мы уже заложили в общий фонд 200 млрд грн", – отметил Ермоличев.

Финансирование оборонных расходов Украины – последние новости

Украина на заседании "Рамштайн" в феврале этого года заявила о потребностях на ведение войны в размере 155 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, именно столько стоит для Украины война с учётом бюджетных и внебюджетных потребностей – прямой военно-материально-технической помощи от партнёров.

Правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны за счет перераспределения расходов и экономии. Это позволит выплачивать зарплаты военным без задержек, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

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