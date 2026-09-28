'Бесплатные' экскурсии: сколько чаевых оставлять гидам, чтобы не обидеть и не переплатить

Некоторые путешественники вполне закономерно считают, что чаевые за такие экскурсии – дело добровольное. Но на деле это не так.

По мере того, как путешествия становятся все дороже, экономные туристы ищут возможности сэкономить, в том числе на культурно-развлекательной программе.

Параллельно уже не первый год активно продвигается тренд так называемых "бесплатных" пешеходных экскурсий от местных гидов – горожан, готовых в живой атмосфере недорого познакомить туристов с необычными фактами об их городах, о которых обычно не пишут в стандартных путеводителях.

Однако подписываясь на такие экскурсии, многие туристы ошибочно думают, что они полностью бесплатны. На самом же деле, местные гиды ожидают от всех участников чаевые, причем 1-2 евро не обойдется.

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Так сколько же нужно оставлять чаевых "бесплатным" местным экскурсоводам за работу, чтобы никого не обидеть и при этом не переплатить лишнего? И что вообще стоит учесть путешественникам, прежде чем присоединиться к такой экскурсии?

Издание BBC поясняет, что ответы на эти вопросы можно получить, для начала разобравшись, как устроены такие экскурсии.

Принцип работы бесплатных экскурсий

Обычно информация о подобных экскурсиях размещается онлайн – участники записываются на них без предоплаты, а в конце им предлагают оставить чаевые. Эта модель появилась в Европе в начале 2000-х годов и стремительно набрала популярность. Сейчас компании вроде Sandemans Tours, Guruwalk, Walkative и Free Tour предоставляют онлайн-платформы, где внештатные гиды могут рекламировать свои услуги.

При этом нередко гиды платят комиссию этим платформам за бронирование или поиск клиента – за каждого человека, который реально пришел на экскурсию. И здесь для них начинаются риски.

Экскурсовод из Рима по имени Дафна пояснила, что бывают случаи, например, в плохую погоду, когда в итоге ни один из записавшихся на бесплатную экскурсию туристов не приходит. И если для путешественников это не влечет никаких финансовых потерь, то для гида последствия могут быть ощутимыми: Дафна отказалась от оплачиваемой работы в тот день, чтобы провести экскурсию, так что неявка туристов стоила ей и времени, и заработка.

Но даже если туристы приходили, при небольших чаевых ее заработок порой оказывался мизерным – или она даже оставалась в убытке от участия конкретного туриста, сама заплатив 3 евро комиссии платформе за его поиск.

Почему гиды и туристы соглашаются на бесплатные экскурсии

С путешественниками все просто: они выбирают такой формат экскурсий из-за простоты бронирования и чтобы сэкономить.

Как пояснил автор блога BudgetTraveller Каш Бхаттачарья, бесплатные экскурсии помогали ему знакомиться с городами, когда он путешествовал со скромным студенческим бюджетом:

Ты платишь столько, сколько позволяют средства и насколько тебе понравилась экскурсия

Но почему на такие риски идут гиды? Для кого-то это доступный способ начать карьеру гида и подзаработать, показывая любимый город туристам. При этом далеко не везде от таких гидов требуют лицензию.

Для кого то, как, например, для Дафны, это еще и способ самовыражения:

Я человек театра, люблю историю. И какая же это замечательная работа – показывать людям Вечный город

Так сколько чаевых нужно оставлять гиду за бесплатную экскурсию

В некоторых городах стоимость обычной экскурсии может быть такой же или даже ниже суммы, которую пришлось бы оставить в качестве чаевых на бесплатной пешеходной экскурсии. Поэтому тем туристам, которые хотят заранее знать точную стоимость, проще сразу выбрать платную экскурсию.

Автор материала вспоминает случай, произошедший с ними в турецком Стамбуле. Получив чаевые после экскурсии по историческому центру города, местный гид возмутился, что сумма слишком маленькая – в ведь он заплатил за каждого туриста комиссию 3,50 евро.

"До этого момента он вел себя непринужденно, поэтому такая реакция меня шокирует. Но это заставляет осознать реальность: экскурсия может позиционироваться как бесплатная, однако, если гости оставляют недостаточно чаевых, гид может фактически остаться в убытке", – вспоминает журналистка Кейт Беттс.

Она поясняет, что некоторые путешественники вполне закономерно считают, что чаевые – дело добровольное, в то время как платформы советуют платить "справедливую сумму", но при этом подчеркивают: гиды "ни в коем случае не должны принуждать к оплате".

Дафна согласна, что риски существуют, но придерживается философии, согласно которой одни туристы платят больше, другие – меньше, и в конечном счете все уравновешивается.

При этом универсального ответа, сколько нужно платить чаевых за бесплатные экскурсии, не существует. Некоторые платформы рекомендуют оставлять гидам-фрилансерам от 15 до 50 евро с человека, сами же гиды говорят, что подходящая сумма зависит от места проведения экскурсии, ее качества и финансовых возможностей туристов. Какова стоимость жизни в данном месте (расходы на еду, напитки и аренду жилья)?

"Во время новогодней поездки в Вену мой гид намекал, что стоит оставить не менее 20 евро, и многие участники группы давали по 25 евро. В Стамбуле – городе, который традиционно считался недорогим, но где цены в последнее время резко выросли, – я платила 15-20 евро там, где раньше, возможно, ограничилась бы 5-10 евро", – вспоминает автор материала.

При этом Дафна говорит, что рассчитывает получить "хотя бы 15 евро с человека", но оставляет место и для принципа "плати сколько можешь". Например, она готова принять меньшую оплату от студентов.

А вот Бхаттачарья также советует учитывать профессионализм гида и то, насколько интересной и ценной оказалась экскурсия.

"Если вы получили искреннее удовольствие, а гид вложил в дело всю душу, стоит заплатить больше", – говорит он.

В случае же, если экскурсия совсем не понравилась, эксперты просто осветуют туристам уйти с нее.

Чаевые в разных странах мира

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, эксперты по туристическому этикету предупреждают, что культура чаевых может сильно отличаться в разных странах – от символических сумм до 20-25% от счета.

При этом в некоторых страных мира чаевые оставлять непринято – кое-где это даже могут расценить как оскорбление.

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