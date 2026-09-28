Украинские удары уничтожили 'безопасный тыл' РФ, – Мадьяр

Украина фактически переосмыслила образ современной войны, подчеркнул военный.

Удары вглубь территории РФ прежде всего направлены на то, чтобы перенести войну на территорию страны-оккупанта. Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.

"Все предыдущие войны Россия вела таким образом, что ее гражданское население не ощущало непосредственной причастности к войне. В 2026 году эта ситуация была изменена свободолюбивыми украинскими птицами. Глубинные операции фактически уничтожили понятие наличия безопасного тыла по всей европейской части России", – сказал Мадяр.

Он добавил, что с помощью дальнобойных ударов Украина решает ряд задач. В частности, воздействие на источники финансирования войны Россией, уничтожение производства оружия, а также воздействие на морально-психологическое состояние российского населения.

Видео дня

"Психологический барьер глубины преодолен успешно и многократно подтверждается ежедневными ударами глубокого поражения, которые наносят силы обороны Украины. И сегодня, 20 сентября (день записи интервью, – УНИАН), вы наблюдаете едва ли не самую массированную атаку на предприятия ВПК непосредственно в Москве, в 15 км от Кремля. Это как раз и является свидетельством новой доктрины войны, которая сформировалась именно во время агрессии России против Украины, выкристаллизовалась за эти несколько лет и фактически перестроила образ современной войны", – подчеркнул Мадьяр.

Он также прокомментировал разговоры о возможном энергетическом перемирии с РФ:

"Появление в 2026 году, пусть даже иллюзорной, даже самой слабой перспективы диалога об энергетическом перемирии является прямым результатом деятельности украинских "птиц" и украинских пилотов".

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы согласился "притормозить" удары по российским НПЗ. Американский президент также заявил, что у Украины есть "другие меры, которые она может принять".

Несмотря на это заявление, в ночь на 28 сентября Силы обороны нанесли очередные удары по российской нефтяной инфраструктуре. В частности, в Краснодарском крае БПЛА атаковали нефтебазу "Эдельвейс-95", на которой произошел пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: