Мадьяр: Четыре страны НАТО тайно создают собственные силы беспилотных систем

В то же время он раскритиковал Великобританию за медленную реализацию этого направления.

Пока НАТО лишь размышляет о будущих угрозах и ограничивается риторикой о "беспокойстве", альянс остается слабым игроком. Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.

"В НАТО всегда будут свои Орбаны. Сегодня это Фицо, который утверждает, что НАТО провоцирует Россию на продолжение войны с Украиной уже четыре года. Завтра это будут какие-то немецкие или французские влияния, либо любая другая повестка дня, которая сейчас циркулирует в политических кругах стран-членов НАТО", – подчеркнул Мадяр.

Он заявил, что прокремлевские фигуры в НАТО всегда будут ограничивать способность альянса сдерживать угрозы со стороны Путина. Бровди также добавил, что война в Украине дала РФ полигон для реализации ее цели – создания одной из самых мощных армий в мире, которая будет готова к противостоянию с недостаточно подготовленным НАТО.

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"В начале войны весь мир сначала улыбался, а потом смеялся над идеей, что армия Путина является второй по силе в мире. Скажу вам: время для шуток прошло. У меня есть риторический вопрос к генералам НАТО: вы абсолютно уверены, что сможете с этим справиться? Отвечать не нужно", – добавил Бровди.

Мадьяр отметил, что европейские союзники создают собственные беспилотные системы по образцу украинской группы. И эта новость была с радостью воспринята в Украине. В частности, он вспомнил, как в июле Великобритания заявила о создании новой рабочей группы для ускорения внедрения военных дронов. Впрочем, после смены руководства в Лондоне эти планы отложили.

"В Великобритании сменилось правительство, процессы замедлились и изменили направление, и снова теряется время, хотя у Великобритании есть все возможности стать здесь главным поставщиком", – отметил Мадяр.

Он добавил, что в настоящее время четыре страны НАТО создают архитектуру собственных беспилотных систем. Однако пока ни одна из них еще не обнародовала эту информацию.

"Я полностью это поддерживаю. Сначала сделай, потом говори. Иначе окажешься в ситуации, как в Великобритании", – сказал Бровди.

Подход к БПЛА в Европе: что известно

Напомним, в середине августа стало известно, что США планируют расформировать батальон БПЛА, который был создан для изучения опыта войны в Украине. Отмечалось, что это подразделение переориентируется на задачи воздушно-десантного пехотного батальона.

Между тем авиационный эксперт Анатолий Храпчинский резко раскритиковал требование Европы, согласно которому Украина может закупать оружие у украинских производителей за средства ЕС только в том случае, если доля китайских компонентов в себестоимости не превышает 35%. Он заявил, что такой подход является лицемерным. Также эксперт отметил, что это требование может значительно увеличить стоимость дронов, а также сроки и объемы их производства.

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