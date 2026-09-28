Россия начала использовать новую версию 'Герань-5': что о ней известно (фото)

Модифицированная "Герань-5 К5" оснащена модулем для навигации по эталонным изображениям земной поверхности.

Россияне начали применять новую модификацию реактивного БПЛА "Герань-5", которая получила новую систему навигации и измененную конструкцию фюзеляжа. Об этом сообщил мониторинговый канал "Полковник ГШ", который обозначает новую версию как "Герань-5 К5".

"Модифицированная "Герань-5 К5" оснащена модулем ОЭКС (DSMAC) для навигации по эталонным изображениям земной поверхности (как у ракеты Х101). Также модифицированная "Герань-5" получила новый фюзеляж", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за более высокой скорости, чем у "Герань-4" и обычной "Герань-5", их часто путают с ракетами типа "Дань-Т".

Видео дня

В то же время обозначение "К5", а также установка именно системы класса DSMAC пока не подтверждены официальными источниками.

Портал "Милитарный" пояснил, что ОЕКС (DSMAC) – это система навигации по сопоставлению изображений местности, которая позволяет корректировать маршрут без использования спутниковой навигации.

В издании добавили, что косвенным подтверждением появления автономной оптической навигации на российских дронах семейства "Герань" стало заявление российского военного корреспондента Андрея Филатова. Он сообщил, что российские дроны этой серии уже используют систему автономной оптической навигации "Сусанин".

Что известно о "Герань-5"

Как сообщало УНИАН, в январе Главное управление разведки официально заявило, что РФ начала применять для нанесения ударов по Украине новый ударный беспилотник – "Герань-5". ГУР отметило, что, как и предыдущие версии этого БПЛА, новая "Герань" не является собственной разработкой РФ и имеет как конструктивное, так и технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar.

По данным ГУР, БПЛА "Герань-5" имеет длину около 6 метров, а размах крыльев – до 5,5 метра. Для сравнения: длина "Герань-2" составляет около 3,5 метра, а размах крыльев – 2,5 метра.

Что касается веса боевой части, то он составляет около 90 кг. А заявленная дальность поражения – около 1 000 км.

В ГУР отмечают, что РФ в настоящее время отрабатывает вариант запуска "Герань-5" с самолетов, в частности Су-25, чтобы увеличить дальность полета БПЛА и удешевить его использование. Также, по данным ГУР, РФ может попытаться оснастить эти БПЛА ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: