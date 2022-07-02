Из-за отключения оккупантами в Энергодаре мобильной связи украинских операторов МАГАТЭ не получало данные о ситуации на ЗАЭС.

НАЭК "Энергоатом" 1 июля восстановил утраченную связь между Запорожской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщили в "Энергоатоме", связь удалось восстановить несмотря на то, что мобильные сети украинских операторов до сих пор не работают.

"Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, из-за отключения оккупантами в Энергодаре мобильной связи украинских операторов, в том числе Vodafone, у которого есть контракт с МАГАТЭ, "Энергоатом" не имел возможности передать МАГАТЭ данные о текущей ситуации на Запорожской АЭС.

Война в Украине и Запорожская АЭС

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

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