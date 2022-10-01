МИД Украины отмечает немедленную необходимость максимально мобилизовать усилия мирового сообщества для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи, также принять решительные меры с этой целью", – отмечается в заявлении.

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МИД Украины отмечает немедленную необходимость максимально мобилизовать усилия мирового сообщества для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и возвращения ее под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.

"Ожидаем усиление давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими оккупантами ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей", - подчеркивают в ведомстве.

Похищение гендиректора ЗАЄС:

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

Как подчеркнул президент "Энергоатома" Петр Котин, Мурашова остановил вражеский патруль по дороге от станции к Энергодару. Мужчине завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.

Пока нет информации о месте пребывания Игоря Мурашова и его судьбе.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

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