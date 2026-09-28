'Как начало апокалипсиса': украинка назвала 3 вещи, которые напугали ее в Японии

Украинка рассказала о трех особенностях повседневной жизни в Японии, которые во время путешествия показались ей самыми необычными и пугающими.

Японию туристы часто представляют как страну мегаполисов, скоростных поездов, технологий и живописных деревень. Однако некоторые особенности местной жизни могут удивить иностранцев, а порой даже напугать.

Украинка, побывавшая в Японии, рассказала в TikTok о трех вещах, которые произвели на нее самое жуткое впечатление.

Пауки, обитающие в домах

Первым пунктом стали пауки-прыгуны. В Японии зарегистрировано более 100 уникальных видов этих пауков. У них большие глаза и короткие крепкие ноги, а добычу они ловят не в паутине, а выслеживают и догоняют прыжком.

Некоторые виды могут обитать непосредственно в домах и квартирах. Японцы часто относятся к ним благосклонно и считают их полезными обитателями дома, а не вредителями.

Для туристов, которые боятся пауков, такая соседская компания может оказаться гораздо менее приятной.

Отдельно украинка упомянула Heteropoda venatoria. Эти пауки также могут жить в домах, имеют крупное тело и быстро передвигаются.

Футон вместо привычной кровати

Вторым моментом стала традиция спать не на обычной кровати, а на футоне, который раскладывают прямо на татами.

Для туристки такая особенность оказалась еще более пугающей, учитывая пауков, которые могут встречаться в домах.

В то же время сегодня далеко не все японцы спят на полу. В современных домах и квартирах обычные кровати достаточно распространены, тогда как футон чаще можно увидеть в традиционных комнатах, реканах и некоторых гостевых домах.

Пустые улицы после 19:00

Еще одной неожиданностью для украинки стало почти полное отсутствие людей на улицах после 19:00 в некоторых районах.

"Сначала это очень сильно пугает. Это выглядит как начало какого-то апокалипсиса", – пояснила девушка.

Причина заключается, в частности, в графике работы магазинов в сельской местности. Часть из них может закрываться уже в 18:00. Поэтому вечером турист может увидеть почти пустые торговые кварталы, закрытые магазины и мало прохожих.

Новости туризма – опыт украинцев

Ранее УНИАН рассказывал, как украинка Анна Добровольская после трех лет жизни в Болгарии переехала в Грузию. Она рассказала о своем опыте жизни в Варне и Батуми и сравнила цены, жилье, продукты и быт в двух странах.

Батуми оказался дешевле Варны по аренде жилья, коммунальным услугам, такси и питанию, а также более оживленным в повседневной жизни.

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