Захватчики, которые находятся на ЗАЭС, собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

Российские оккупанты готовят серьезную провокацию на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об опасности сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Захватчики, которые находятся на ЗАЭС, собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – оговора себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: то ли бомбы, то ли снаряды", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, под этим предлогом оккупанты настаивают на осушке охладительных бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, которые подают воду в системы безопасности энергоблоков.

"Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что уже само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же, такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования. Но самым главным остается вопрос контроля действий оккупантов, ведь под видом "проведения проверки" они могут накидать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорвавшиеся снаряды, другое оружие. А потом обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представление этих "фактов". Да еще и картинку для пропагандистских росСМИ сделать – как россияне о безопасности станции заботятся, а украинский персонал ее нарушает", - пояснили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой.

Ситуация на Запорожской АЭС:

Оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: