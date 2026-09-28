Финские и шведские истребители впервые совместно перехватили военные самолеты РФ

Была перехвачена группа самолетов, в которую вошли транспортный самолет Ту-134, сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 и многоцелевые истребители Су-30.

Финские и шведские истребители быстрого реагирования (QRA) были подняты в воздух для перехвата и идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом. Это была первая совместная оперативная идентификационная миссия воздушных сил. Как сообщили Вооруженные силы Швеции, самолеты были подняты в воздух 24 сентября.

"Вот как выглядит тесное сотрудничество на практике. Благодаря многолетнему взаимодействию, основанному на доверии и прочных личных отношениях, мы теперь можем слаженно действовать вместе – как воздушные силы, как государства и как союзники", – отметил генерал-майор Йонас Викман, командующий Военно-воздушными силами Швеции.

Fox News отмечает, что в состав российского формирования входили транспортный самолет Ту-134, высотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, предназначенный для обнаружения и поражения угроз на большом расстоянии, а также многоцелевые истребители Су-30, предназначенные для ведения боя в режимах "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Видео дня

В издании подчеркнули, что обеспокоенность по поводу военной активности России на восточном фланге НАТО усилилась после серии нарушений воздушного пространства. Среди них – вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, перелет вертолета Ми-8 из Калининграда в Польшу, падение беспилотников в Румынии и Молдове, а также вторжение российских вооруженных самолетов в воздушное пространство Эстонии перед перехватом самолетами НАТО 18 сентября.

Гибридная война России против Европы

Как сообщал УНИАН, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Джон Стрингер предупредил, что члены НАТО должны быть осведомлены о "напряженной обстановке" и проявлять осторожность в своей реакции, поскольку Путин хотел бы спровоцировать альянс на "чрезмерную реакцию".

Грань между "случайным и преднамеренным" довольно тонкая, сказал Стрингер, имея в виду вторжение дронов, сбившихся с курса в воздушное пространство НАТО из-за российских GPS-глушителей или других электронных контрмер для защиты от ударов украинских дронов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что, хотя существуют "множество разных мнений о том, насколько серьезна эта угроза, отношение России к халатности" и умышленному нападению на соседей НАТО "практически одинаковое".

И Стрингер, и Михал высказали предположение, что увеличение числа скрытых атак Москвы было связано не с неспособностью стран НАТО остановить их, а являлось прямым следствием поддержки Украины со стороны Запада.

По их мнению, Путин пытается подорвать поддержку Украины со стороны НАТО.

Михал считает, что Путин пытается подорвать пакт о коллективной обороне НАТО, испытывая страны скрытыми атаками, которые трудно определить, но пока "маловероятно", что он начнет обычное военное наступление на Европу из-за угрозы ответных действий со стороны НАТО и из-за того, что его силы завязаны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: